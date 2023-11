Ostro ocenił Morawieckiego. "Ma obsesję utrzymania władzy"

- Kieruje się bardzo mocno obsesją utrzymania władzy - mówił o premierze Mateuszu Morawieckim w programie specjalnym Wirtualnej Polski politolog, prof. Wawrzyniec Konarski. Tłumaczył, że utrzymanie władzy "staje się czymś w rodzaju politycznego narkotyku i trzeba wiedzieć, jak doprowadzić do detoksu". - Otóż, premier Mateusz Morawiecki nie jest do tego przygotowany. Opowiada rzeczy, które mają wskazywać na to, jakie są wspaniałe rzeczy zrobione, jakie są perspektywy - stwierdził ekspert. - Jak przegrała Platforma wybory w 2015 roku też nie raczyła przeprosić wyborców za swoją arogancję. Dzisiaj robi dokładnie to samo, a nawet jeszcze bardziej, pan premier Morawiecki - dodał. Ocenił, że kłopotem Morawieckiego jest nieumiejętność oceny, co stanowi zestaw sukcesów i porażek jego rządu. - Nie ma dystansu do samego siebie - skwitował.

