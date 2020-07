Ostre starcie w TVP Info. Dominik Tarczyński do opozycji: "Jesteście oszustami politycznymi!"

Dyskusja w TVP Info rozpoczęła się od podsumowania wyników wyborów prezydenckich i sprawy kilku tysięcy protestów wyborczych, jakie wpłynęły do Sądu Najwyższego oraz wątpliwości konstytucjonalistów co do ich organizacji. Zaledwie wspomniał o tym Paweł Bejda, a już sprowokował ripostę europosła Dominika Tarczyńskiego z PiS. Przypomniał on wybory samorządowe z 2014 roku i sprawę starosty opatowskiego, który miał zmuszać mieszańców do głosowania.