Transmisja z mszy, defilada i sylwester z Zenkiem. Oto misja, na którą TVP chce miliardów

Ustawa abonamentowa, dzięki której TVP i Polskie Radio mają otrzymać 1,95 mld zł to zaledwie wstęp do większego planu. W kolejnych latach Jacek Kurski planował podbijać stawkę. Sama telewizja miałyby otrzymywać regularnie powyżej dwóch miliardów.

Ustawa abonamentowa. Co TVP zalicza do misji?

Co dokładnie TVP zalicza do programów misyjnych, na których pieniądze powinni płacić wszyscy posiadacze telewizorów? Sięgamy do poprzedniego "sprawozdania abonamentowego". Czytamy w nim, że do misyjnych programów TVP zalicza między innymi "Sylwester marzeń" w Zakopanem i to wraz z jego gwiazdami (m.in Zenonem Martyniukiem, zespół Ricchi e Poveri śpiewającym superhit "Acapulco").