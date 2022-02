Ostre starcie w studiu. "Pani dyrdymały opowiada!"

- Macie sojusze z Orbanem jako partia PiS? Macie! Macie sojusze z Salvinim i Le Pen? Macie! Czy to są stronnicy Putina? Tak, to są stronnicy Putina. W jakiej sytuacji to stawia społeczność ukraińską? Mają poczucie, że Polska im pomoże? Nie mają - mówiła Nowacka do Kownackiego w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Między politykami doszło do ostrej wymiany zdań.