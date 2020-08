WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze radiowa trójka + 2 tłitmarek niedźwiedzki oprac. Katarzyna Bogdańska 3 godziny temu "Trójka". "Marek Niedźwiecki ma bardzo nieciekawy życiorys". Ostre słowa w programie Według Marka Niedźwieckiego ci, którzy zniszczyli "Trójkę" powinni odpowiadać przed sądem. - Człowiek, który przychodził do komunistycznej... Rozwiń to co będziecie dekoncentrować te … Rozwiń Transkrypcja: to co będziecie dekoncentrować te medie jakie trójkę gdzie Marek Niedźwiecki mówi że uważam że ludzie odpowiedzialni za jej zniszczenie powinni odpowiadać za to przed sądem tak jak się odpowiada za zniszczenie mienia No proszę mnie na Panie redaktorze tutaj nie prowokować do Marek Niedźwiecki człowiek który przychodził do komunistycznej Trójki w czasie stanu wojennego Jeżeli dobrze pamiętam jest ostatnią osobą która będzie mówiła mediów Marek Niedźwiecki nigdy nie mówią wolności mediów w latach osiemdziesiątych Chciałbym widzieć jego artykułu Jego walka o wolność słowa kiedy walczył z ekipą junty Jaruzelskiego z komunistami nie Marek niedźwiedź po tamtej stronie Marek Niedźwiecki mnie walczyło wolne-media Marek Niedźwiecki byłem dziennikarzem komunistycznego Radia więc Przepraszam uprzejmie ale Marek Niedźwiecki nie będzie tutaj nas pouczał co jestem newo jak powinny funkcjonować wolne-media człowiek który ma komunistyczną czerwoną przeszłości zaczynają w radiu pracować wtedy kiedy se rozgłośni by niewyrzucanie ostatniej dziennikarze w czasie stanu wojennego więc naprawdę Marek Niedźwiecki z ostatnią osobą która będzie tutaj jakikolwiek recenzję wydawała i myślę że powinniśmy już w końcu skończy rozmawiać o Marku Niedźwiecki mojego fobiach Plus to jest człowiek który ma naprawdę bardzo nieciekawy życiorys i niech naprawdę zajmie się po prostu samym sobą ani recenzowanie Szkoda że nie był tak odważny w czasach komuny w czasach PRLu nie walczył o wolność słowa bo dzisiaj się oczywiście mądry ponieważ utracił utracił możliwość oddziaływania na opinię publiczną niech idzie na wolny rynek niech pracuje Nikt mu tego prostu nie broni w końcu nie poucza innych mając taki taki czerwony życiorys dziennikarza w cudzysłowie który zaczął pracować się w komunistycznym radiu za czasów stanął