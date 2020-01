Ostra wymiana zdań na Facebooku. Annie Morawieckiej nie spodobał się wywiad Władysława Frasyniuka

Na Facebooku zawrzało. Anna Morawiecka, siostra premiera, skomentowała post Magdy Dobrzańskiej-Frasyniuk, żony działacza opozycji z czasów PRL. "Coś mu piętno na mózgu odcisnęło" - napisała o Władysławie Frasyniuku.

Wywiad nie spodobał się Annie Morawieckiej, która ironicznie skomentowała go pod postem Magdy Dobrzańskiej Frasyniuk.

"No czytajcie, czytajcie... I przypominajcie sobie jak fighter W. Frasyniuk z tzw. kanapką na brzuchu i plecach demonstrował we Wrocławiu w obronie więźnia politycznego Kornela Morawieckiego... Faktycznie coś mu piętno na mózgu odcisnęło.." - napisała Anna Morawiecka.

"To podziękowanie?"

"Pani Anno, rozumiem, że to podziękowanie i przeprosiny dla W. Frasyniuka. Podziękowanie za obronę ojca w czasach, kiedy niewielu miało odwagę bronić kolegów, mimo ich słabości , a przeprosiny głównie za brata, który pluje na bohaterów i niszczy demokratyczne państwo prawa.

Chodzi o aresztowanie Kornela Morawieckiego w listopadzie 1987 r. Zapytaliśmy Magdy Dobrzańskiej-Frasyniuk, czy faktycznie tak było, jak przedstawia to Anna Morawiecka.

- "Kanapka" to takie tablice, które wieszało się w czasie protestu, ale Władek twierdzi, że ich wtedy nie było. Zgodnie z opowieścią męża, gdy Kornela Morawieckiego posadzili, Władek z innymi działaczami Solidarności zorganizował dużą demonstracje we Wrocławiu w obronie Kornela - mimo różnicy zdań i odrębnych organizacji. Z tego co wiem, Kornel dość szybko potem dobrowolnie wziął paszport i wyjechał z kraju - powiedziała Wirtualnej Polsce żona Władysława Frasyniuka Magda Dobrzańska-Frasyniuk.