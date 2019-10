Kornel Morawiecki nie żyje. Córka polityka o ostatnich chwilach ojca

Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Córka polityka Marta Morawiecka opowiedziała o ostatnich chwilach ojca. - Mrugnął do mnie na pożegnanie - wspomina.

Kornel Morawiecki w styczniu trafił do Kliniki Onkologii i Hematologii w szpitalu MSWiA w Warszawie. Wykryto u niego raka trzustki, przeszedł poważną operację. Niedawno polityk znów trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Zdradziła również, jak wyglądało jej pożegnanie z ojcem. - Powiedziałam do niego: "Tatusiu, kocham cię bardzo, chcę się z Tobą pożegnać, wiem, że nie masz siły mówić, dlatego proszę cię, mrugnij do mnie". I tatuś mrugnął do mnie całym okiem i się uśmiechnął - dodała Marta Morawiecka. Podkreśliła, że ojciec przyjął namaszczenie chorych i otrzymał rozgrzeszenie.