Ostra dyskusja ws. KRS. "Wstyd, wielki wstyd"

Nie gryźli się w język w Sejmie

Karolina Pawliczak (KO) w swojej wypowiedzi zwróciła się do przewodniczącej KRS. - Szokujące, że nie przeszkadzało pani przez lata niszczenie przez PiS wymiaru sprawiedliwości i niezgodny z prawem wybór sędziów do upolitycznionej KRS. Teraz przeszkadza pani to, że (...) tak naprawdę sprzątamy to, co żeście zepsuli, zgodnie z najważniejszą dla nas konstytucją. Wstyd pani przewodnicząca, wielki wstyd, nie jest pani godna tej funkcji i pełnionych stanowisk - grzmiała posłanka KO.