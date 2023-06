Morawiecki zapowiedział blokadę. "Socjalistyczne szaleństwo"

- Chcę powiedzieć to z całą mocą: Polska, jak w czerwcu 2018 roku, nie dopuści do tego tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości - aby to przemytnicy dyktowali warunki UE. Opowiadamy się za uszczelnieniem granic, za niedopuszczaniem do wielkich mas migracyjnych, jak my to zrobiliśmy na wschodniej granicy. Rząd PiS stoi na straży spokoju, pokoju, bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Jak ktoś chce iść w to socjalistyczne szaleństwo, niech idzie - mówił Morawiecki.