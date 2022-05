Ostatnie selfie z Marsa. Lądownik InSight nie ma już mocy

Oprócz różnego rodzaju danych lądownik przesyłał także do centrali NASA zdjęcia Czerwonej Planety. Mógł wykonać także selfie i zrobił to kilkukrotnie. Pierwsze pochodzi z grudnia 2018 roku, natomiast ostatnie z 24 kwietnia obecnego roku. NASA upubliczniła je właśnie we wtorek 24 maja.