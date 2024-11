To kluczowy sondaż przed wyborami w USA. "The New York Times" podaje wyniki

To kluczowy sondaż przed zakończeniem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Według badania zleconego przez "The New York Times", Harris wygrywa w czterech tzw. wahających się stanach, Trump w jednym, a w dwóch Harris i Trump mają takie samo procentowe poparcie. Nadal są to różnice na granicy błędu statystycznego.