Ośrodek deportacyjny na granicy z Polską? Są kontrowersje

Obecnie w Maerkische Oderland jest 1800 uchodźców, według federalnego rozdzielnika powiat powinien przyjąć drugie tyle. Tyle, że nie ma miejsc. – W ostatnich latach zwracaliśmy się wielokrotnie do landu Brandenburgii, by przejął od nas ludzi, którzy nie dostali azylu, bo ośrodki dla uchodźców są u nas przepełnione – wyjaśnia Hanke. Cudzoziemcy w ośrodku w Kuestrin–Kietz zaliczaliby się do obowiązkowego rozdzielnika dla powiatu – ale koszty ośrodka opłacałby rząd federalny i land. Spora oszczędność dla powiatu. Na dodatek do działki doprowadzono by prąd i wodę, więc po wygaśnięciu umowy dzierżawy powiat otrzymałby z powrotem działkę o dużo wyższej wartości, gotową do zagospodarowania.