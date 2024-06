Skatowano 20-latka w Niemczech. To syn Polki. Zatrzymano Syryjczyka

Do zdarzenia doszło 23 czerwca. W nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 1:30 Philippos Tsanis spacerował z dwoma kolegami po sąsiednich ogrodach zdrojowych. Wcześniej był na ceremonii ukończenia studiów przez swoją siostrę w Pałacu Cesarskim. Tam Tsanis został zaatakowany przez dziesięcioosobową grupę mężczyzn. Według policji stało się to "nagle" i "frontalnie" - pisze niemiecki dziennik Bild.