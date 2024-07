Ośmiomiesięczny chłopiec z pękniętą czaszką. Nowe doniesienia ws. ojca

We wtorek rano, gdy ojciec Kacperka szedł do pracy, do ich mieszkania przyszła znajoma mężczyzny, która pod jego nieobecność miała zaopiekować się chłopcem. Kobieta zauważyła u dziecka siniaki, chłopiec był płaczliwy, dlatego pojechała z nim do przychodni przy ul. Kościuszki w Koszalinie. Tam lekarz wezwał pogotowie i chłopczyk trafił do szpitala. Okazało się, że dziecko ma pękniętą podstawę czaszki. Ojciec dziecka został zatrzymany przez policję. O sprawie został powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich, który będzie decydował o dalszym losie Kacperka.