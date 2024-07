Minister nie będzie prokuratorem generalnym. Projekt już gotowy

Szef MS zaznaczył również, że zależy mu na tym, aby w sprawach tych projektów ustaw, odnoszących się do ustroju sądów i prokuratury, maksymalnie zrobić tyle, ile się da, do końca lipca 2024 r. - Każdy dzień jest na wagę złota. Natomiast co do kompleksowej nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, albo nowego prawa o prokuraturze, ustawy o statusie pracowników sądów i prokuratur, to należy się tych projektów spodziewać w drugiej połowie roku - zaznaczył.