Bolesławiec. Ranny policjant. "Myśleliśmy, że to interwencja, jakich są tysiące"

Do zdarzenia doszło w Bolesławcu, w środę ok. godz. 19.00. Interweniujący policjanci weszli do mieszkania, gdzie ustalili, iż Paweł B. zabarykadował się w swoim pokoju. Mężczyzna oddał do nich co najmniej dwa strzały z broni czarnoprochowej. W momencie, gdy policjanci zaczęli się wycofać, usłyszeli kolejny strzał. Jak się okazało, młody mężczyzna popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę, z tej samej broni. Jak ujawniła prokuratura w Jeleniej Górze, 20-latek miał założoną wcześniej niebieską kartę i leczył się psychiatrycznie.