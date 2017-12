Oskarżono lekarkę z Łodzi. Zmarła pacjentka, przy której miała dyżurować

Niewłaściwe położenie rurki intubacyjnej przyczyniło się do śmierci 32-letniej pacjentki placówki w Rawie Mazowieckiej. Kobietę transportowano między szpitalami. W takiej sytuacji lekarz nie może od niej odejść. Ale do tego doszło. Lekarka została oskarżona o narażenie pacjentki na śmierć.

Lekarce zarzucono narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu 32-letniej pacjentki, którą przewożono pomiędzy szpitalami w Rawie Mazowieckiej i Brzezinach. Do pierwszej placówki kobietę zabrała 27 marca 2015 r. rodzina.

Pacjentka miała problemy z oddychaniem. Trzydniowa hospitalizacja nie przyniosła efektów i postanowiono przewieźć ją do specjalistycznego szpitala w Brzezinach. – Pacjentka w trakcie przewozu znajdowała się na wymuszonym, kontrolowanym oddechu i była pod nadzorem lekarza. Po przyjeździe do szpitala w Brzezinach lekarka pogotowia udała się do izby przyjęć, pozostawiając chorą pod opieką ratownika medycznego - opisuje prok. Kopania.