Oskarżenia o wykorzystywanie dzieci. Fundacja odpiera zarzuty i zawiadamia policję

W polskim internecie trwa burza wokół Fundacji EuroWeek. Mnożą się insynuacje o molestowaniu dziewczynek przez cudzoziemców. Prezes fundacji mówi WP, że dzieciom nie działa się krzywda. Sam zgłosił sprawę na policję. Szybkie śledztwo pozwoli rozwieje kontrowersje, sieć już zawyrokowała.

Oliwy do ognia dolała jedna z uczestniczek, która nagrała filmik chcąc bronić fundacji. Tłumaczyła, że kontakty nie miały podłoża seksualnego. Przyznała przy tym, że jeden z zagranicznych gości wysyłał później uczestniczce nieprzyzwoite nagrania. Jeżeli to prawda, to jest to zachowanie przekraczające dopuszczalne normy. To jeden z wątków, którymi może zająć się policja. "Już się zająłem" - na Twitterze napisał szef MSW Joachim Brudziński.