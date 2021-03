Orzeszyn. Zderzenie trzech aut. Pięć osób poszkodowanych

Dodał, że łącznie poszkodowanych zostało pięć osób. - Wszystkie wymagają opieki, ale to raczej lekkie stłuczenia - zaznaczył strażak.

Policja potwierdziła, że do wypadku najprawdopodobniej doprowadziła 27-latka kierująca fiatem ducato. - Z nieustalonych dotąd przyczyn w trakcie wyprzedzania doprowadziła do zderzenia czołowego z land roverem kierowanym przez 68-letniego mężczyznę, a następnie uderzyła jeszcze w hyundaia prowadzonego przez 29-latka. Na końcu tym fiatem wpadła do rowu - powiedział Jarosław Sawicki z piaseczyńskiej policji.