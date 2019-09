Oryginalna konferencja Zbigniewa Ziobry. Nie była tylko o aferze reprywatyzacyjnej

Zbigniew Ziobro zabrał głos na konferencji prasowej Prokuratury Krajowej. Choć tematem była afera reprywatyzacyjna, dziennikarze dopytywali o aferę hejterską w ministerstwie sprawiedliwości. Szef MS i prokurator generalny ostatecznie im odpowiedział.

Ziobro uderza w TVN

Wydawało się, że nie ma szans na to, by Ziobro się do tego odniósł. Moderatorka konferencji na to nie pozwalała, polityk postanowił jednak odnieść się do pytań. - Witam przedstawicieli najbardziej obiektywnej telewizji w Polsce - zwrócił się do dziennikarza TVN. Ocenił, że wyróżnia się on "zarchiwizowanym obiektywizmem".