Orgia na plebanii. Dramatyczna rozmowa. "On umrze, on ma 27 lat"

Już na początku rozmowy uczestnik orgii wspomina o tym, że został wyrzucony z domu. - Jestem na Królowej Jadwigi 15. Tam jest chłopak, który leży na łóżku. To jest Dąbrowa Górnicza. Niech pan mnie wysłucha, to był taki, no, rozbierany... no gej party... Wie pan, o co chodzi, jest pan człowiekiem - mówi mężczyzna dzwoniący pod numer alarmowy 112.