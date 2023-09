Orgia na plebanii. Ostra reakcja prezydenta

Jak informuje "Fakt", w nocy z 30 na 31 sierpnia ks. Tomasz Z., były redaktor "Niedzieli Sosnowieckiej", miał zaprosić do siebie dwóch mężczyzn. W mieszkaniu duchownego pojawił się również trzeci mężczyzna, który oferował usługi seksualne. Spotkanie przybrało tragiczny obrót, kiedy jeden z uczestników przedawkował leki na potencję, co doprowadziło do ataku serca.