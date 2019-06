Organizują pierwszy Marsz Równości w Białymstoku. Przeciwnicy zrobią m.in. Marsz Disco-Polo i Pikietę Rozumu

20 lipca. Na ten dzień organizacja Tęczowy Białystok planuje pierwszy w stolicy Podlasia Marsz Równości. Od razu znaleźli się przeciwnicy tego pomysłu. Zamiast marszu anty-LGBT planują pochód disco-polo czy też pikietę w obronie rozumu. Takich pomysłów jest więcej.

"Wiemy, o co walczymy i wiemy, że jest to słuszne. Wiemy, że Białystok jest miastem dla wszystkich. Chcemy to powiedzieć na głos. Dlatego 20 lipca 2019 pójdziemy razem podczas Pierwszego Marszu Równości w Białymstoku" - piszą ogranizatorzy w wydarzeniu na Facebooku.