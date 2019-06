Organizacja pozarządowa staje w obronie Adama Bodnara. "Ukarać winnych zastraszania"

Sieć Obywatelska Watchdog Polska reaguje na burzę po wypowiedzi RPO. "Zastraszanie przez TVP jest niedopuszczalne" - przekonuje. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd Telewizji Polskiej.

Teraz za rzecznikiem wstawiła się kolejna organizacja pozarządowa. Watchdog Polska uważa, że Bodnar "jest zastraszany, a winnych takiego stanu rzeczy trzeba ukarać". "Zasady, w tym reguły demokratycznego państwa prawa, wyznaczają stałe granice, których każdy musi się trzymać. To taka umowa społeczna" - pisze stowarzyszenie.

Organizacja twierdzi, że Bodnar wypełnił swoje obowiązki, do czasu "wkroczenia finansowanej z naszych podatków TVP". "Organizacja, której przedstawiciele muszą przestrzegać ładu i instytucja, która dzierży władzę uruchomiła swój cały potencjał rażenia, by przekazać komunikat: 'Strzeż się człowieku, który przypomina o zakazie tortur. Inaczej zniszczymy się moralnie'" - kontynuuje Watchdog.

Według członków zarządu stowarzyszenia RPO był "szkalowany, co jest sprawą niebywałą i kryminalną". "To stanowi zagrożenie dla przyszłości każdego z nas. Jeśli takie zachowania pozostaną bezkarne, ludziom będzie można zrobić wszystko" - dodają. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez zarząd TVP. "Wierzymy, że winni zostaną ukarani, co będzie przestrogą dla potencjalnych naśladowców" - kończy Watchdog.