Orędzie Trumpa i owacje na stojąco. "Czas zakończyć to szaleństwo"

- Otrzymaliśmy informację od Rosji, że są gotowi na pokój. Czyż nie byłoby to piękne? Nadszedł czas, aby zakończyć to szaleństwo. Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i zakończyć te bezsensowną wojnę. Jeśli chcesz zakończyć wojnę, musisz rozmawiać z obiema stronami - głosił Donald Trump w trakcie orędzia przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA ujawnił, że otrzymał sygnały od Władimira Putina, wskazujące na gotowość do "zakończenia wojny". Reakcja zgromadzonych polityków z partii Demokratów spotkała się z mieszanymi uczuciami na rzucane słowa Trumpa z mównicy. Tymczasem zgromadzeni w Kongresie Republikanie oddali Trumpowi owację na stojąco po jego wypowiedzi o możliwym pokoju w Ukrainie. Trump wspomniał o Zełenskim, który pozostaje otwarty na dalsze rozmowy w kontekście dążenia do pokoju w Ukrainie. Oprócz sytuacji w Europie, prezydent wrócił do spraw związanych z bezpieczeństwem USA, w tym nad przywróceniem kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandii, których obywateli widzi, jako pełnoprawnych Amerykanów, "jeśli tylko tego zechcą". - Pamiętam, że oddaliśmy go Panamie, a nie Chinom. Dlatego teraz go odzyskujemy - powiedział Donald Trump o Kanale Panamskim.