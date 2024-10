Orban znów powoduje problemy. Dla Europy to prawdziwe wyzwanie

Działania Viktora Orbana stanowią poważny problem dla Brukseli i innych państw członkowskich UE - pisze gazeta. "Le Monde" podkreśla, że w przeciwieństwie do Orbana, żaden inny europejski przywódca nie pogratulował gruzińskiemu rządowi ani nie uznał wyników wyborów. "Jeśli Europejczycy stracą Gruzję, to stanie się to przy błogosławieństwie Viktora Orbana" - ocenia francuski dziennik w artykule redakcyjnym, który ukaże się we wtorkowym wydaniu papierowym gazety.