Orban: Przy takim wsparciu NATO Ukraina nie pokona Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

Członkowie Ukraininan Symphony Orchestra są duszą i sercem Ukrainy - powiedział Peter Gelb, dyrektor Metropolitan Opera w Nowym Jorku (Met), przed czwartkowym koncertem Ukrainian Freedom Orchestra w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (TW-ON) w Warszawie.





"Rozpoczynające się dzisiaj europejskie i amerykańskie tournée Ukrainian Freedom Orchestra będzie mocnym głosem sprzeciwu wobec tej wojny, wezwaniem do tego, aby położyć jej kres oraz prośbą o pomoc dla zaatakowanych – wśród których są także pozbawieni środków do życia artyści. W składzie tego wyjątkowego zespołu znaleźli się zarówno ukraińscy muzycy mieszkający poza granicami ojczystego kraju, jak i ci uciekający przed bombami, pociskami, torturami, wcieleniem do armii najeźdźców lub uprowadzeniem w głąb Rosji" - napisał w książce programowej koncertu prezydent Andrzej Duda.





"Ich wspólne występy będą wzywać do solidarności z ludźmi, którym odmówiono prawa do życia w wolności i pokoju, do pielęgnowania własnej tożsamości narodowej i odrębnego dziedzictwa kulturalnego" - ocenił.