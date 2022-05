Orban o zablokowaniu sankcji. Padła deklaracja

Orban oświadczył też, że choć UE "dzień po dniu nadużywa władzy", to widzi on przyszłość Węgier w ciągu następnej dekady w Unii Europejskiej, ale będzie szukać sojuszników, aby doprowadzić do odnowy UE. Jak podkreślił, Węgry nie dlatego należą do UE, że "jest taka, jaka jest, tylko dlatego, jaka mogłaby być".