Orban grzmi po spotkaniu z Trumpem: "Nie jesteśmy sługami"

- Celem Trumpa jest zaprowadzenie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, co jest zbieżne ze stanowiskiem Budapesztu, który wzywa do jak najszybszego zawieszenia broni i zakończenia walk - oznajmił szef węgierskiego rządu. - Nie widzę innego zdeterminowanego, silnego człowieka, który mógłby to zrobić - dodał.