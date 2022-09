Opuszczona willa rodziny królewskiej. Polacy pokazali niezwykłe miejsce od środka

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, pokazali opuszczoną willę należącą do członków saudyjskiej rodziny królewskiej. To miejsce skrywa wiele tajemnic. Willa pochodzi z XIX wieku. Właściciel obiektu zmarł w 2015 roku. Od tego czasu imponujący pałac popada w ruinę. Polacy, eksplorując to miejsce, odkryli ślady wskazujące na rozpoczynający się tu remont. W ciągu kilku lat obiekt został mocno zdewastowany, chociaż wciąż posiada liczne pamiątki i pozostałości po właścicielach. Stan niektórych części domu sugeruje opuszczenie budynku dużo wcześniej. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca lub obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.