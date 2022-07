Opuszczona willa miliardera z Nicei. Polscy eksploratorzy w pałacu pełnym tajemnic

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się do Nicei na południu Francji. To tutaj na obrzeżach miasta znajduje się opuszczona willa miliardera. To miejsce skrywa wiele tajemnic. Właściciel wybudował sobie mały pałac. Ekipie udało się dostać do środka i zwiedzić ogromny teren. Towarzyszą im kamery. Wewnątrz bije przepych pozostałości po marmurowych posadzkach, specjalnie wygłuszonej sypialni czy licznych łazienkach. Polacy eksplorując to miejsce doszli do wniosku, że mogła być to niedokończona budowa, częściowo pozostawiona w stanie surowym. Historia właściciela i losy tego miejsca owiane są tajemnicą. Willa w niektórych częściach wygląda na odnawianą. Wewnątrz pozostały liczne ślady rzeczoznawców. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca lub obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.