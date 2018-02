Opublikował zdjęcie Petru i Schmidt, dostał pracę w TVP. Teraz zaskoczył wszystkich

Spektakularna akcja nowego pracownika TVP Radosława Poszwińskiego. To on rozpowszechnił zdjęcie Ryszarda Petru i Joanny Szmidt, lecących razem do Portugalii. Teraz, w dwa dni, hurtowo skasował 200 tys. swoich tweetów. Internauci nie kryją zdumienia.



Zdjęcie polityków Nowoczesnej pogrążyło opozycję (twitter.com/bogdan607)

O tym, że Poszwiński dostał pracę w TVP, pisaliśmy w WP dwa dni temu. Będzie odpowiadał za media społecznościowe.

Na Twitterze znany jest jako @bogdan607. Zasłynął przede wszystkim rozpowszechnieniem zdjęcia Ryszarda Petru i Joanny Szmidt, lecących samolotem do Portugalii.

Ale nie tylko. Poszwiński był bardzo aktywnym użytkownikiem Twittera. Przez kilka lat zdążył zamieścić ponad 200 tys. wpisów. Miał 10,6 tys. obserwujących. Nie raz wywoływał kontrowersje, rzucając chociażby wulgaryzmami.

Praca dla mediów publicznych jednak zobowiązuje. Poszwiński z dnia na dzień postanowił skasować wszystkie swoje tweety. I zrobił to w rekordowym czasie.

Wielkie czyszczenie profilu trwa od kilkudziesięciu godzin. W piątek rano licznik na jego koncie wskazywał nieco ponad 1400 tweetów. Ale na profilu nie widać już żadnego. Zniknęła też nałożona na czas całej operacji "blokada" dla innych użytkowników.

Akcja odbiła się na Twitterze szerokim echem. Internauci zwracają uwagę na pracochłonność zajęcia (przypomnijmy, Twitter nie oferuje możliwości automatycznego kasowania wszystkich wpisów) i całkiem logicznie pytają: "Nie łatwiej było skasować konto i założyć nowe?".

Pada też zasadnicze pytanie: "Panie Dyrektorze, dlaczego wstydzi się Pan swoich wpisów?".