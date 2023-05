"Opozycyjne trutnie" i ubogie społeczeństwo. Poseł PO mówi o PiS

PiS mówi o "opozycyjnych trutniach" a dla mnie takim trutniem, który spija miód w ich własnych szeregach, to jest Adam Bielan - mówił w programie "Tłit" Cezary Tomczyk. Polityk Platformy Obywatelskiej był pytany także o waloryzację świadczenia 500+. - Waloryzacja to jest jedną z ważnych spraw, którą należy rozważyć, ale chciałbym zapytać polityków PiS, dlaczego 800+ nie jest wprowadzany już teraz i natychmiast. Ja bym chciał, aby to było wykonane w tej chwili. Jak to się ma do słów Jarosława Kaczyńskiego, który dwa miesiące temu mówił, że taka podwyżka spowoduje większą inflację? - pytał Tomczyk. - Dziś społeczeństwo staje się coraz bardziej ubogie. Waloryzacja emerytur nie nadąża za podwyżkami cen produktów i opłat - przypomniał polityk Platformy Obywatelskiej. Poseł przypomniał, że nie widział jeszcze projektu proponowanych zmian. - Ludzie sami się w kryzys nie wpędzili. Ludzie wiedzą już, czym jest inflacja - ocenił przedstawiciel opozycji.