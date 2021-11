Opozycja "zawaliła" sprawę kryzysu na granicy? Tusk broni kolegów

Kolejny dzień kryzysu migracyjnego. Straż Graniczna poinformowała, że w piątek doszło do 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Potwierdzono, że 82 cudzoziemcom wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Zapytaliśmy Donalda Tuska, czy w jego ocenie opozycja "zawaliła" temat kryzysu na granicy, krytykując polskie służby i Straż Graniczną. - Nieustannie powtarzam: zadaniem państwa i rządu jest ochrona polskiej granicy. Jeśli trzeba do tego użyć siły, należy użyć siły; jeśli można pomóc, broniąc granicy, szczególnie kobietom i dzieciom, nie można od tego odstępować - powiedział były premier w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Szef PO dodał jednak, że "jest przekonany, że mogliśmy uniknąć większości dramatów, jakich byliśmy świadkami".