Wszyscy razem przyjdą do Dudy? Mogą zaskoczyć prezydenta

Na wtorek i środę prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych. Tymczasem politycy opozycji zapowiadają wspólne oświadczenie we wtorek, jeszcze przed rozpoczęciem spotkań. Czy to znaczy, że do prezydenta wybierają się razem? - Trudno mi to sobie wyobrazić - powiedział Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.