Opozycja walczy o Senat. PSL pokrzyżuje plany KE?

Partie opozycji liczą, że przejęcie większości w Senacie mogłoby zmienić układ sił w polskiej polityce. Wystąpienie PSL z Koalicji Europejskiej utrudnia jednak wspomniane zadanie. Ludowcy zamierzają utworzyć własny blok do wyborów. Możliwe, że zasilą go Bezpartyjni Samorządowcy.

Politycy opozycji zapowiadają wspólną listę 100 kandydatów na 100 miejsc w Senacie. Mają traktować go jako "polityczny przyczółek", który pozwoli im przetrwać dominację PiS. Liczą również, że uda im się obsadzić stanowisko marszałka Senatu. - Ktoś taki byłby wtedy faktycznym liderem opozycji, zwłaszcza że jeśli chodzi o Sejm i władzę w Polsce, nastąpiłaby porażka Grzegorza Schetyny - mówi w rozmowe z "Rzeczpospolitą" anonimowy działacz opozycji.

Na wspólnej liście mieliby znaleźć się również kandydaci z Wiosny Roberta Biedronia. Partie Koalicji Europejskiej mają również nadzieję, że mimo deklaracji o wystąpieniu z koalicji, do wyborów parlamentarnych wspólnie z nimi pójdzie PSL. Ludowcy mają jednak inny pomysł na jesienne wybory.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz liczy na bliską współpracę z Bezpartyjnymi Samorządowcami, którzy w wyborach samorządowych uzyskali 10-procentowe poparcie w sejmikach. Lider Bezpartyjnych i prezydent Lubina Robert Raczyński nie odkrywa jednak kart. - Wszyscy chcą z nami koalicji - kwituje tajemniczo w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Z kolei radny sejmiku dolnośląskiego Patryk Wild wątpi, by samorządowcy weszli w jakąkolwiek koalicję.

Co zrobi PiS?

Wieści o nowej strategii opozycji dotarły już na Nowogrodzką. PiS zamierza odpowiedzieć na mobilizację opozycji wzmocnieniem list do Senatu nowymi nazwiskami. Partia analizuje wyniki wyborów do PE na tle wyników ostatnich wyborów do Senatu pod kątem tego, gdzie blok "anty-PiS" ma szansę na przejęcie okręgów. Na podstawie tych danych zapadną decyzje personalne.