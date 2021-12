Opozycja przegrywa głosowania, bo posłowie są niezdyscyplinowani?

Gdyby posłowie opozycji byli bardziej zmobilizowani podczas głosowań w Sejmie, to Prawo i Sprawiedliwość przegrałoby prawie 30 kluczowych głosowań. To właśnie posłowie Zjednoczonej Prawicy należą do najbardziej zdyscyplinowanych. Największą odpowiedzialność za porażki podczas sejmowych batalii ponoszą posłowie Koalicji Obywatelskiej.