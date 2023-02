"Opozycja powinna umieć się kochać". Wyjątkowe słowa o wspólnej liście

Ja bardzo lubię się przytulać do opozycji. Opozycja powinna w tych trudnych czasach umieć się kochać - te słowa padły w porannej rozmowie Wirtualnej Polski. Gościem programu "Tłit" Patryka Michalskiego był przewodniczący klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, Krzysztof Gawkowski, który w ten sposób odniósł się do pytań o wspólną listę opozycji do Sejmu. - Lewica jest wielkim zwolennikiem tego, by zgoda i miłość na opozycji zapanowała. Mówię o tym trochę w przenośni, ale gdyby udało się zebrać ludzi i połączyć tych wszystkich o trochę innych poglądach, ale o wspólnym celu, to byłby to sukces. 276 mandatów w Sejmie oznaczałoby łatwiejsze rządzenie - stwierdził polityk. - Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska chciałby mieć prostą drogę do tego, aby wygrać. Najlepiej by jej było, jakby była sama, ale tak nie jest. My wiemy, po co jesteśmy, jak znajdziemy się w przyszłym rządzie, a wierzę, że tak będzie, to będziemy realizować swój plan - dodał Gawkowski.