Odwołanie Elżbiety Witek. Opozycja zmienia zdanie. "Firmowanie przegranej"

Wspólny wniosek opozycji w sprawie odwołania marszałek Witek miał zostać złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest na 15 września. Teraz okazuje się jednak, że nie jest to takie pewne, bo rozmowy się przeciągają, do sukcesu potrzebne są głosy całej opozycji, części Porozumienia, a być może nawet i pojedyncze głosy z PiS. Wciąż też nie wiadomo, kto miałby być opozycyjnym kandydatem na stanowisko marszałka Sejmu, mimo iż były zapowiedzi, że jego nazwisko będzie znane do końca sierpnia.