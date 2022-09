Ziobro mówi o kolaboracji. Posłanka PO: jestem przerażona

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z RMF FM stwierdził, że opozycja to "piąta kolumna", która kolaboruje z Niemcami i działa w ich interesie. - Czy to są słowa, które panią, jako polityka Platformy mogą obrazić? - z takim pytaniem Michał Wróblewski, prowadzący program "Tłit", zwrócił się do swojego gościa Izabeli Leszczyny z PO. - Gdyby te słowa wypowiedział ktoś z prawdziwym autorytetem, to na pewno tak. Ale jeśli mówi to Kaczyński, Morawiecki i Ziobro, ludzie, którzy kłamstwem, oszustwem zdobyli władzę i utrzymują tę władzę takim zmasowanym kłamstwem sączonym przez TVP Info i wszystkie media braci Karnowskich, kłamliwe stacje, portale i gazety ultraprawicowe to, to mnie nie obraża - odparła posłanka PO. - Ja jestem tylko przerażona, naprawdę przerażona tym, że sączą tę nienawiść. Robili to po katastrofie smoleńskiej i część ludzi im uwierzyła. Robią to dzisiaj i sączą tą nienawiść w stosunku do Niemców, podczas gdy my dzisiaj powinniśmy dbać o nasze sojusze, robić wszystko, żeby się zakotwiczyć po tej zachodniej stronie, czyli jasnej stronie mocy - dodała Izabela Leszczyna.