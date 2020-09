WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze senat + 3 michał kamińśkikaczyński jarosławpiątka dla zwierząt 1 godzinę temu Opozycja gotowa na wybory? Mogą być wątpliwości Profesor Rafał Matyja był gościem programu „Newsroom” Wirtualnej Polski. Politolog pytany był m.in. o to czy opozycja byłaby gotowa stanąć... Rozwiń panie profesorze a nie ma pan taki … Rozwiń Transkrypcja: panie profesorze a nie ma pan takiego wrażenia że w całym tym sporze i w sytuacji chyba największego tąpnięcia w zjednoczonej prawicy w ogóle nie ma opozycji propozycja nie w nie wykorzystała okazji żeby zagrać pokazać ani przy ustawię gdzie wszystko od niej zależało przede wszystkim leżało dni tempo prac tempo prac nad ustawą to można było to tempo spowolnić bo tutaj nie był stawką zwierząt tylko lepiej napisane ustawa no ale myślę że w pozycji jest opozycja jest bardzo osłabiony po wyborach prezydenckich i po tym wspólnym spisem głosowaniu za podniesieniem na gdyby taka osłabiona opozycja stanęła do walki z zjednoczona prawica no to w takim razie wynik wyborczy Rozumiem że znowu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i reszta No to zależy bo jeżeli by bo rozważaliśmy sytuacje kiedy dochodzi do przyspieszonych wyborów ale bez udziału ziobry i Gowina to może sprawić że PiS nie dostanie większości być tak że większość będzie zależała od na przykład federacji możemy sobie wyobrazić parlament w tym 220 mandatów ma PiS 220 o złożona z lewicy hołowni platformy i psl-u a 20 po środku ma Krzysztof Bosak i Konfederacji Co wtedy No właśnie czy Konfederacja nie Stałaby się tutaj mocniejsza właśnie na tych powtórnych wcześniejszych wyborach No oni pokazują jednak że nawet wystarczy nawet Wystarczy że ona nie nie zdobędzie bardzo dużo możemy sobie wyobrazić taki scenariusz arytmetyczny w którym ona ma mniej mandatów ale jest języczkiem u wagi i wtedy albo PSL się zdecyduje na koalicję z pis-em albo albo pisz się zdecyduje tak naprawdę na hali dziecko federacją to nie jest dla niego łatwa łatwa koalicja więc może być sytuacja patowa Ja po prostu próbuje pokazać że to nie jest tak że mamy Mamy jeden możliwy scenariusz to znaczy takie w którym PiS wygrywa i znowu rządzi poza tym to jest jeszcze jedna rzecz wyborcy nie głosują za zachowanie czasami wyborcy chcą zmiany No i głosują na tego kto się nawinie Proszę pamiętać że po pierwsze Część rozczarowanych wyborców Platformy i lewicy ma już na pewno zagłosować kupowaniu a po drugie duża część i tak Zagłosuję na na te partie nawet jeżeli nie będzie przy tym miała wielkiej satysfakcji bo po prostu nie nosi piszczy i będzie chciała znowu trzeba papierowa Kaczyńskiego ale z widzi pan opozycję w ogóle zdolna do tego żeby nagle przejąć władzę Po zjednoczonej prawicy to znaczy zaraz są wybory wygrywa na razie nie mówimy w jakim układzie i ma rządzić czy w ogóle Liderzy opozycji są do tego gotowi Tak myślę że gdyby Gdyby coś takiego się stało Przy poprzednich wyborach a zadecydowało o 5 głosów przewagi pizzy plus te kilkanaście głosów Konfederacji ale gdyby jakimś cudem opozycja wygrała poprzednie wybory to byłaby w stanie rządzisz to byłoby rządy do mniej spójne niż rządy PiSu w poprzedniej kadencji ale myślę że istniałby i poczucie tak Jest pająk że przynajmniej na początku wspólnego interesu niepewne zadanie odebrania pis-owi tego co zdobył To jest bardzo trudne rzeczną dla opozycji będzie po sześciu siedmiu latach Zobaczymy kiedy będą wybory na boczku żeby żeby zmienić sytuację do której doprowadził bardzo wielu dziedzinach życia