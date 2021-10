Opozycja chce uderzyć w Kamińskiego. "To może go tylko wzmocnić"

Człowiek demolka

Skrytość, umiejętność wnikliwej obserwacji otoczenia, brak przywiązania do kwestii materialnych, wręcz życiowy ascetyzm, walka o "sprawę", dążenie do celu za wszelką cenę, choćby groziło to bolesnym zderzeniem ze ścianą - to cechy wspólne dla Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Kamińskiego.