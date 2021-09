Rząd ma pretensje do TVP. Za "przekłamanie" dotyczące zoofilskich zdjęć na telefonach migrantów

Wedle naszych informacji rządzący mają pretensje do TVP, że dziennikarze tej stacji przekłamali słowa szefa MSWiA o treściach zoofilskich na nośnikach elektronicznych migrantów. Jeden z artykułów na stronie TVP INFO relacjonujących konferencję ministrów Błaszczaka i Kamińskiego nosi tytuł: "Zgwałcił krowę, chciał dostać się do Polski?". Do teraz widnieje na stronie internetowej. - MSWiA nie twierdziło, że któryś z migrantów "zgwałcił krowę". To kłamstwo. Mowa była o tym, że treści zoofilskie znajdowały się na telefonach migrantów koczujących przy granicy - przyznają nasze źródła. Nieoficjalnie politycy PiS przekonują, że ludzie Kurskiego są "niekontrolowalni".