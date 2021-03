Opozycja chce Polexitu? Ostra riposta wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego

- To jest panika, która towarzyszy rządowi Zjednoczonej Prawicy. Zajmują się sami sobą, nie chcą i nie potrafią już rozwiązywać spraw Polaków - stwierdził w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu, polityk PSL Piotr Zgorzelski. Tak skomentował wtorkową wypowiedź rzecznika rządu Piotra Muellera, który stwierdził, że "dziś polska opozycja proponuje Polexit, proponuje odrzucić najlepszy w historii budżet dla Polski". W ten sposób Mueller zareagował na przedstawione wcześniej przez szefa PO Borysa Budki oraz lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza żądanie, by jeszcze w tym tygodniu zwołać nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym rząd przedstawi Krajowy Plan Odbudowy. - To jakieś bzdury po prostu. Przybiegli panowie na konferencję spoceni, nie wiedzieli, co mówią. Chodzi przede wszystkim o to, że my nie jesteśmy przeciwko Funduszowi Odbudowy, bo byśmy byli samobójcami, idiotami jakimiś - dodał Zgorzelski. - My jesteśmy za Funduszem Odbudowy, jesteśmy za jego ratyfikacją. Jesteśmy tylko przeciwko barbarzyńskiemu podziałowi środków. Nasze stanowisko jest w interesie Polaków, w interesie polskich przedsiębiorców, pracowników pracujących w ich firmach, polskich wspólnot lokalnych, samorządów, dlatego że jeżeli te środki będą dzielone w taki sposób, w jaki był dzielony rządowy fundusz inwestycji lokalnych, to grozi nam zabranie tych środków przez Unię Europejską, ze względu na niejasność kryteriów - tłumaczył Piotr Zgorzelski.

