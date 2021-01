Opóźnienia w ruchu pociągów. Część kursów odwołanych

Mróz i obfite opady śniegu spowodowały trudności w ruchu kolejowym. Warunki pogodowe wpłynęły na to, że niektóre pociągi zostały odwołane. PKP informuje o 28 kursach, m.in. z Warszawy do Berlina. W niektórych przypadkach pociąg został odwołany na części trasy, a w zamian wprowadzono komunikację zastępczą, jak np. na odcinku Białystok-Suwałki.

Opóźnienia pociągów trwają nawet 3 godz.

Według statystyk na stronie PKP 60 proc. pociągów na trasie nie ma opóźnienia. Trochę lepiej wygląda to w przypadku maszyn, które dojechały już do końca trasy. Tutaj problemów z punktualnością nie zanotowało 74 proc. składów. Łącznie opóźnienia ma prawie 180 kursów. Część podróżnych musi uzbroić się w cierpliwość. Pociąg z Warszawy do Przemyśla miał prawie 3 godz. opóźnienia, ze stolicy do Bydgoszczy 150 minut, podobnie jak kurs z Wrocławia do Lublina.