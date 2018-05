Opolszczyzna: 5-latek dotkliwie pogryziony przez psa. Malca broniła ciężarna matka

Dramat w Kowalowicach na Opolszczyźnie. 5-letni chłopiec został dotkliwie pogryziony przez psa. Dziecko przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Trafiła tam też ciężarna matka dziecka.

Dziecko ma poważne rany głowy i twarzy. Sa one na tyle groźne, że lekarz pogotowia zdecydował o pilnym transporcie lotniczym malucha do szpitala w Opolu.

- Chłopiec został na miejscu opatrzony wstępnie przez Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział portalowi nto.pl dr Wojciech Walas, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. - Został on zaintubowany i helikopterem dostarczony do naszego szpitala. Na oddziale ratunkowym chirurdzy wstępnie opatrzyli rany opatrunkami bandażowymi i pacjent został przekazany do nas w celu przygotowania do operacji chirurgicznej. Rany trzeba pozszywać. Te rany twarzy i głowy są bardzo rozległe. Chłopiec jest w stanie stabilnym, ale to jest potężny uraz dotyczący bardzo wrażliwej okolicy ciała - dodał.