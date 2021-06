Opole. Tragiczny weekend nad wodą

– Jeden sztuczny alarm daje więcej, niż dziesiątki upomnień – mówi portalowi nto.pl Duda z WOPR. – Ratownik wskakuje do wody i płynie do osób, które nie potrzebują wprawdzie pomocy, ale łamią zasady, na przykład opalając się na linach wyznaczających kąpielisko. Zwykle na plaży powoduje to poruszenie, bo odpoczywający są przekonani, że ktoś tonie. Efekt jest piorunujący. Widzimy jak rodzice momentalnie sprawdzają, gdzie są ich dzieci i przywołują je, jeśli wypłynęły za daleko.