Pogoda. Burzowa fala zaleje Polskę. Czeka nas nagły zjazd temperatury

Pogoda. Afrykański żar zaleje wschód

W najbliższych dniach zalegający nad Polską front chłodny rozdzielał będzie dwie różne temperaturowo masy powietrza. W ten sposób przed frontem (na wschodzie) zalegać będzie afrykański żar, który stopniowo spychany będzie na Białoruś i Ukrainę, a za frontem (nad zachodnią Polskę) zacznie już docierać chłodniejsze powietrze atlantyckie. Stąd na zachodzie temperatura spadnie o kilka kresek i do czwartku wahać będzie się w okolicach 25 st. C. Natomiast w tym samym czasie na wschodzie temperatura wystrzeli w górę i prawie codziennie dobijać będzie do 31-32 stopni. We wtorek najcieplej będzie w okolicach Warszawy i Radomia, w środę we Włodawie, a w czwartek w Przemyślu, gdzie termometry w cieniu mogą wskazać nawet 33 stopnie, czyli do 45 w słońcu.