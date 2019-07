Opole. Radny-recydywista. Został złapany bez prawa jazdy aż siedem razy

Opole. Nowe fakty ws. byłego radnego PiS, który został złapany z kółkiem bez prawa jazdy. Okazuje się, że samorządowiec notorycznie łamał prawo.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Arkadiusz S. jeździł samochodem pomimo braku wymaganych dokumentów. Jak podaje "GW", radny PiS otrzymywał zwrot kosztów za korzystanie z prywatnego samochodu podczas wykonywania służbowych obowiązków jako członek rady programowej TVP3.

Wniosek prokuratora z kolei nie podoba się Tomaszowi Hankusowi ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze, który stwierdził, że jest on absurdalny. Wskazał również na to, że samorządowiec notorycznie dojeżdżał do pracy, świadomie łamiąc prawo, - W takim przypadku każdy przeciętny człowiek traktowany byłby jak pirat drogowy – zaznacza Tomasz Hankus w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". – Jeśli sąd się nie przychyli, złożymy kolejny wniosek, by naszą opinię prawną potraktować jako przyjaciela sądu – dodaje.