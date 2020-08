Opoczno: Pijany pacjent zaatakował ratownika

Do niecodziennej sytuacji doszło w szpitalu powiatowym w Opocznie w województwie łódzkim. Nietrzeźwy pacjent uderzył ratownika medycznego butelką z płynem do dezynfekcji rąk. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Opoczno. Pijany pacjent zaatakował ratownika medycznego (Google Maps)